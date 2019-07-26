تزويد سفينتين ايرانيتين عالقتين في المؤانئ البرازيلية بالوقود

وقالت مصادرُ مطلعةٌ إنَّ رئيسَ المحكمةِ العليا في البرازيل اَصدرَ قراراً طالبَ فيه شركةَ "بتروبراس" البرازيليةَ بتوفيرِ الوقودِ للسفينتينِ "بافاند" و"ترمه". وهاتانِ السفينتان تحملانِ الحبوبَ وعالقتانِ منذُ أسابيعَ في الموانئ البرازيلية، ولم تتمكنا من العودةِ إلى إيران بسببِ نقصِ الوقودِ الذي ترفضُ شركةُ النفط الحكوميةُ تزويدَهما به وذلك التزاماً بالحظرِ الأميركي. وكانت ايران هددت قبلَ يومين بتعليقِ تجارتِها مع البرازيل اذا استمرّت بمنعِ تزويدِ سفنِها بالوقود.