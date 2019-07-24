إيران تحذر البرازيل من وقف واردتها لرفضها تزويد السفن بالوقود

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان السفير الإيراني في البرازيل علي سقائيان أوضح في تصريح له أن ايران ستوقف عمليات استيرادها من البرازيل اذاما استمرت الأخيرة في رفض تزويد السفن الإيراني المتوقفة عند شواطئها بالوقود.

وأوضح سقائيان أن إيران قادرة على الاستعاضة بدولة أخرى للحصول على اللحم والذرة والسكر والصويا الذي تستورده من البرازيل سنوياً بما يعادل 2 مليار دولار.

وشدد سقائيان على أن حل هذا التوتر بيد البرازيل وبلاده، وإلا فأن طهران ستتخذ تدابيرها الخاصة فيما يخص العلاقات بين البلدين.

ودعا سقائيان البرازيل لاقامة علاقات مستقلة مع إيران دون تدخل دولة ثالثة.

يذكر أن إن سفينتين ايرانيتين تحملان الحبوب، عالقتان منذ أسابيع في الموانئ البرازيلية، ولم تتمكنا من العودة إلى إيران بسبب نقص الوقود الذي ترفض شركة النفط الحكومية بتروبراس تزويدهما بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة. /انتهى/