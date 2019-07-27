ظريف يبحث مع نظيره العماني آثار الإرهاب الاقتصادي الأميركي ومضيق هرمز

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اثر اللقاء مع بن علوي: انني مسرور جدا لاستضافتي في طهران اليوم صديقي المتميز وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله.

واضاف: لقد تباحثنا حول تاثيرات الارهاب الاقتصادي الأميركي ضد ايران والعلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والامن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عمان.

وكان وزير الشؤون الخارجية العماني قد التقى اليوم السبت ايضا في طهران امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني.

يذكر ان هذه هي ثاني زيارة يقوم بها بن علوي الى طهران في غضون الشهرين الاخيرين./انتهى/