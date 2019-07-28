عراقجي: اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي كان بناءً

وأضاف عراقجي لرويترز ”كانت الأجواء بناءة. والمناقشات جيدة. لا يمكنني القول إننا سوينا كل الأمور لكن يمكنني القول إن هناك الكثير من التعهدات“.

واستضافت العاصمة النمساوية فيينا اليوم اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى المساعدين والمدراء العامين السياسيين لايران ومجموعة "4+1" ومندوبة الاتحاد الاوروبي.

وتراس الاجتماع الذي بدا في الساعة 12:30 بعد الظهر بتوقيت فيينا (العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش) مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميد.

وياتي هذا الاجتماع الطارئ بعد الخطوة الثانية التي اتخذتها ايران في اطار وقف بعض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي والمتمثلة بالعبور بنسبة التخصيب من 3.67 الى 4.5 بالمائة.