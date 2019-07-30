مناورات عسكرية قريبة بين إيران وروسيا في مضيق هرمز

وخلال زيارته الى روسيا، قال الادميرال حسين خانزادي: توصلنا الى اتفاق بشأن إجراء مناورات القوتين البحريتين للبلدين في منطقة المحيط الهندي، ونأمل ان تجري هذه المناورات حتى نهاية السنة (الايرانية) الجارية (تنتهي في 19 آذار/مارس 2020).

وأضاف: ستبدأ قريبا اجتماعات التنسيق والتخطيط لهذه المناورات، ومن المتوقع ان تجري المناورات المشتركة بين ايران وروسيا في المحيط الهندي قريبا.

وتابع: عندما نتحدث عن المحيط الهندي، فلعل الجزء الهام واللافت منه هو منطقة شمال المحيط الهندي، والتي تتصل ببحر مكران ومضيق هرمز وكذلك بالخليج الفارسي.

كما اعلن قائد القوة البحرية الايرانية عن توقيع اتفاقية بين هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ووزارة الدفاع الروسية، الهدف منها تنمية التعاون العسكري بين البلدين، ومن المؤكد ان جانبا كبيرا منها يشمل القوتين البحريتين لدى البلدين.