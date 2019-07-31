رئيس فرنسا: الحظر الأميركي ضد ايران أحادي الجانب وغير مقبول

وخلال اتصال هاتفي اجراه مع الرئيس روحاني مساء الثلاثاء، وصف ماكرون زيارة المبعوث الخاص للرئيس الايراني (مساعد الخارجية عباس عراقجي) الى باريس قبل فترة بانها كانت ايجابية وقال، ان فرنسا تبذل كل جهودها في سياق توفير مصالح ايران في اطار الاتفاق النووي وتطبيع علاقات طهران الاقتصادية مع الدول الاخرى.

واوضح الرئيس الفرنسي بان اوروبا ورغم الحظر الاميركي تسعى للوصول الى سبل لارساء العلاقات الاقتصادية مع ايران ومن ضمنه في مجال اطلاق خط اعتماد واضاف، ان العلاقات بين ايران وفرنسا كانت على الدوام مترافقة مع الثقة المتبادلة ونعتقد بانه علينا اليوم بذل الجهود لنتمكن من تجاوز هذه الظروف.

واعتبر ماكرون الحظر الاميركي ضد ايران بانه احادي الجانب وغير مقبول، مؤكدا ضرورة المزيد من التعاون والاسراع في مسار اختيار طريق الحل المناسب والعادل من اجل خفض التوترات في المنطقة والوصول الى نتيجة ايجابية./انتهى/