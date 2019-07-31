  1. السياسة
٣١ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣

الحكومة الإيرانية تقرر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية

الحكومة الإيرانية تقرر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية

قررت الحكومة الإيرانية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن التلفزيون الإيراني إن الحكومة الإيرانية قررت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.

وسيعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي تفاصيل الخبر لاحقاً. /انتهى/

رمز الخبر 1896742

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