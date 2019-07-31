الحكومة الإيرانية تقرر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن التلفزيون الإيراني إن الحكومة الإيرانية قررت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.

وسيعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي تفاصيل الخبر لاحقاً. /انتهى/