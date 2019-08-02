  1. السياسة
٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٧

موسكو: الحظر ضد ظريف يؤكد سير واشنطن في طريق مسدود

موسكو: الحظر ضد ظريف يؤكد سير واشنطن في طريق مسدود

انتقدت وزارة الخارجية الروسية سياسة واشنطن في فرض الحظر التي استهدفت الأربعاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، معتبرة إن الحظر هو "الشيء الوحيد الذي تجيده الدبلوماسية الأمريكية".

واعتبرت المتحدثة بأسم الخارجية الروسية زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس، أن الولايات المتحدة باتباعها سياسة العقوبات "تحشر نفسها في الزاوية"، مضيفة: "إنهم (الأمريكيون) حرموا أنفسهم من فرصة استخدام طائفة واسعة من الأدوات الدبلوماسية لحل مختلف القضايا والمشاكل، وامتفوا بأداة وحيدة فقط وهي العقوبات". 

وشددت زاخاروفا على أن سياسة العقوبات "غير فعالة ولا تعط ثمارا أبدا وتفتقر للمصداقية وتلحق الضرر بمن يفرضها".

وأشارت إلى أن "لجوء دولة كبيرة وعظيمة ونافذة إلى فرض العقوبات الأحادية كعنصر لمعالجة قضية بمثابة إعلان عن عجز باقي مؤسساتها".

وأضافت أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو "لماذا تسير الإدارة الأمريكية ودبلوماسيتها في هذا الطريق الذي يؤدي إلى مأزق".

المصدر: نوفوستي

رمز الخبر 1896780

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