صاروخ "بدرF" الباليستي يضرب معسكرا للجيش السعودي قبالة نجران

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن القوة الصاروخية أطلقت - بفضل الله وتوفيقه - صاروخا باليستيا نوع بدر F على معسكر مستحدث للجيش السعودي ومرتزقته جنوبي سقام قبالة نجران.

وأكد العميد يحيى سريع ، أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية، منوها إلى أن هذه الضربة أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة لتجمعاتهم.

وبيّن أن الضربة أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السعوديين والمرتزقة وتسببت بحالة إرباك كبيرة في صفوفهم، مشيرا إلى أنه تم نقل الجرحى والقتلى إلى مستشفيات نجران.

كما أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية أن ضرب المعسكر المستحدث للجيش السعودي والمرتزقة يعتبر عملية استباقية كون قوى العدوان كانت تجهز للزحف والتصعيد باتجاه مواقع قواتنا في الحدود.

وكانت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية قد استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بصاروخين نوع زلزال1 في معسكر طيبة الاسم والصوح ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من المرتزقة.

ودمرت القوة الصاروخية اليمنية ، الأحد الماضي، بصاروخ باليستي قصير المدى لم يكشف عنه حتى الآن مركز العمليات لقيادة تحالف العدوان جنوبي سقام في نجران، وأوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى بينهم قادة.

الصورة إرشيفية لمعسكر مستحدث لقوى العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقتهم في جبهة نجران استهدفته القوة الصاروخية بصاروخ باليستي من طراز بدر إف شهر يوليو الفائت.



المصدر : المسيرة نت