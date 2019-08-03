لاريجاني: المشاورات السياسية بين إيران وأفغانستان تجري على قدم وساق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، أوضح في حديث له خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت، مع رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني "فضل هادي مسلميار"، أن طهران وكابول لديهما مشاورات سياسية مستمرة نظرا إلى أنهما بلدان متجاوران.

وتابع: "اليوم، فإن السياسة الإستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية هي أن أي تحرك نحو السلام في أفغانستان يجب أن ينظم مع الأخذ بالاعتبار دور ومحورية الحكومة الأفغانية".

وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أنه أجرى محادثات جيدة للغاية مع رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني، وقال: "سواء من حيث التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع العلاقات الذي كان قائما في الماضي ولا يزال مستمرا حتى يومنا هذا، قمنا بتبادل وجهات النظر عن كثب، ومن ناحية أخرى، تم التأكيد على الحاجة إلى ترتيبات جديدة في هذه العلاقات من أجل تلبية احتياجات الشعب الأفغاني بشكل صحيح وتمكين رجال الأعمال في البلدين من العمل معا بسهولة وأريحية أكبر"./انتهى/