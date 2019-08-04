واعظي: العلاقات بين طهران باكو والتعاون آخذة بالنمو

وفي تصريح صحفي ادلى به السبت على هامش لقائه وزير الاقتصاد الاذربيجاني شاهين مصطفى اوف، اشار واعظي الى الارتفاع اللافت لمستوى العلاقات والتعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، مؤكدا بان علاقات التعاون بين طهران وباكو شهدت نموا في مختلف الاصعدة رغم الحظر الاميركي.

واشار الى الاجتماع الثلاثي المرتقب بين رؤساء ايران وروسيا وتركيا في سوتشي الروسية خلال الاسبوع القادم ، معربا عن امله بان يؤدي الاجتماع لتطوير التعاون بين الدول الثلاث في مختلف الاصعدة خاصة حجم العلاقات فيها بينها.

واشار الى ارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الى 2.2 ضعفا خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي واضاف، هنالك تعاون ممتاز بين البلدين في مجالات صناعة الادوية والسيارات والاستثمارات المشتركة والقضايا الاقليمية والتعاون الحدودي.

واعتبر اجراء 12 لقاء بين رئيسي البلدين خلال الاعوام الخمسة الاخيرة مؤشرا لارساء علاقات طيبة بينهما.

كما وجه واعظي الشكر للجانب الاذربيجاني لانقاذه طاقم السفينة التجارية الايرانية "شباهنك" التي غرقت الاسبوع الماضي في بحر قزوين والمساعدة اللازمة التي جرى تقديمها في هذا الصدد.

من جانبه اعرب وزير الاقتصاد الاذربيجاني عن سروره لتطوير العلاقات والثقة المتبادلة بين الحكومتين والشعبين ، مؤكدا ضرورة تقوية وتعزيز الاواصر والصداقة وقال، ان اجراءات الحظر والضغوط الاميركية لم تؤثر على تطوير العلاقات بين البلدين./انتهى/