علاقات ايران وآذربيجان مثال إيجابي لتقوية العلاقات بين دول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "محمود واعظي" تحدث مع معاون الشؤون السياسة الخارجية لرئيس اذربيجان، حيث قال: "في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا في العالم، يجب بذل جهد اكبر لتعزيز وتوطيد العلاقات المشتركة بين طهران وباكو".

وأضاف: "ان التعاون بين الجمهورية الاسلامية وجمهورية اذربيجان هي مثال ايجابي لتقوية العلاقات والروابط بين دول المنطقة".

واشار "واعظي" الى ان وحدة الاراضي وحماية ودعم سيادة الدول هو الموضوع الاساسي للجمهورية الاسلامية الايرانية في النزاعات والقضايا، مؤكدا على بذل كل الجهود والسعي لتوسيع وتعزيز العلاقات بين هذين البلدين./انتهى/