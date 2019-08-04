احتواء حريق بمقر وزارة النفط الايرانية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن حريقا شبّ في المبنى الرئيسي لوزارة النفط الايرانية التي تقع في مركز مدينة طهران في مفرق شارعي "طالقاني" و"حافظ" قبل قليل.

وقال مصدر مطلع ان الدخان الكثيف الذي يتصاعد من المبنى هو نتيجة الحريق وحاليا يتم اخلاء المبنى وتم نقل العاملين الى الساحة الخلفية للمبنى، واضاف: حاليا لا توجد اي معلومات دقيقة حول مصدر الحريق والاصابات.

ووفقا للمراسل الميداني لوكالة مهر، أن هناك دخان كثيف يتصاعد من المبنى وعلى ما يبدو ان مصدره الطابق الـ15، لكن لم تظهر اي علامات للهب والنيران.

كما ومنعت القوات الامنية دخول سيارات الاطفاء الى ساحة المبنى واعلنت ان الفرق الاطفائية المستقرة في مقر الوزارة سوف تقوم بالاجراءات اللازمة.

وأضاف المصدر المطلع انه تم اخماد الحريق في الطابق الـ15 وعاد العاملون الى داخل المبنى./انتهى/