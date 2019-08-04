شمخاني : قطار "الحد الاقصى من الضغوط" الامريكي قد توقف في "محطة الفشل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني الادميرال على شمخاني قال في شرح أبعاد فشل "استرتيجية الحد الاقصى من الضغط" الذي تتخذها الولايات المتحدة ضد ايران: سعى ترامب عبر تصغير منافسيه الداخليين والمجتمع الدولي الى اثبات انه شخص متميز عن غيره بحيث يمكنه توفير الحد الاقصى من المصالح بأقل ثمن ممكن عبر الطرق الذي أبدعها بنفسه.

وتابع: وُضعت استراتيجية الحد الاقصى من الضغط من اجل تقويض قدرات الجمهورية الاسلامية مستهدفةً قائد الثورة والشعب والحرس الثوري والجهاز الدبلوماسي، واستخدمت آلية العقوبات كأقل الاليات كلفة من اجل استهداف أسس القوة لدى ايران.

وقال: نتيجة لردة فعل الشارع الايراني والمطابة لمواجهة الولايات المتحدة واستقرار الاقتصاد الايراني ورفع مستوى التحركات الاقليمية والدولية لدى ايران ومواقف قائد الثورة الاسلامية الحاسمة، فأن خطوات ترامب وقراراته باءت باليأس والفشل، كما أدت بزيادة الضغوط من قبل منافسيه في الداخل وايضا المجتمع الدولي بشكل غير مسبوق.

وأضاف: فرض الحظر ضد وزير الخارجية الايراني بعد رفضه لإجراء حوار مباشر مع ترامب، بين أن أن قطار "الحد الاقصى من الضغوط" الامريكي قد توقف في "محطة الفشل" وليس أمامه الى تغيير السكة نحو الالتزام بالتعهدات واحترام الحقوق المشروعة الايرانية.

وأكد شمخاني أن الدبلوماسية الفعالة والمؤثرة الايرانية لا تخضع للحظر ولن يتمكن ترامب ولا اي من حلافئه من اسكات ايران./انتهى/.