الصادرات النانوية في ايران تصل الى أكثر من 100 مليون دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الهيئة الادارية في بنك تنمية صادرات ايران علي صالح آبادي، قال في تصريح ادلى به على هامش ملتقى المصدرين ورجال الاعمال في الغرفة التجارية بمحافظة البرز في تصريح لفارس، إن ايران احرزت المرتبة الرابعة في قطاع التقنية المعرفية.

واعرب عن استعداد البنك المذكور تقديم المزيد من القروض في مجال تكنولوجيا النانو بالنظر الى التنمية الناجزة وارتفاع طاقات التصدير في هذا القطاع التقني.

ونوه الى منح تسهيلات لرجال الاعمال والمصدرين في محافظة البرز /غرب طهران/ بمقدار 2200 مليار ريال.

واشار الى مشروع الحكومة في حذف الاصفار من العملة الوطنية، موضحا أنه في حال دخوله حيز التنفيذ فإن حجم النقد سينخفض وفي المقابل سترتفع كميات السلع في عمليات الشراء./انتهى/.