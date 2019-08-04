منتخب إيران لكرة السلة يفوز على روسيا

كما هزم المنتخب الإيراني الأردن يوم السبت في نفس المباريات.



وهذا هو الفوز الخامس للمنتخب الإيراني لكرة السلة في مباراته التحضيرية الخامسة في أوروبا.

وسيتوجه المنتخب الإيراني لكرة السلة إلى اليونان لاقامة ثلاث مباريات تحضيرية من 8 إلى 11 اب/ أغسطس.