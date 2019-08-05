العميد نصيرزاده يؤكد ضرورة استخدام أنظمة ذكية وطائرات مسيرة في سلاح الجو الايراني

وفی مراسم اختتام مهرجان "مالك الاشتر" اليوم الاثنين قال العميد طيار نصيرزادة: على مدى الأشهر الاحدى عشر الماضية، سعينا للتحرك في مسار على أساس توجيهات قائد الثورة، حول تدريب الكوادر البشرية بكيفية خاصة ، حيث يمكن لهذه الكوادر سد نقص المعدات والتخصيصات.

وتابع قائلا: في حرب الخليج الفارسي، كان الجميع يقول ان اميركا تهيمن على اجواء العراق، اقلعت 200 مقاتلة عراقية وهبطت في مكان آخر، فلو كان هناك 20 من هذه الطائرات فقط يقودها طيارون عقائديون، استطاعوا توجيه ضربة قوية للأميركيين، وهنا تكمن أهمية الكوادر البشرية.

واعتبر العميد نصير زادة ، ان تشخیص المواهب ونموها من خلال تشكيل مجموعة من الكوادر الشبابية والمؤمنة والثورية (نجوا) أحد الجهود التي قامت بها القوة الجوية خلال الأشهر الاحدى عشر الماضية ، مضيفا: تعد زيادة المهارات والمهارات المتعددة والإبداع والابتكار من بين التدابير التي تم تسليط الضوء عليها في القوة الجوية للجيش في الأشهر الأخيرة.

وتطرق الى برامج القوة الجوية للجيش للارتقاء بمستوى جاهزيتها القتالية، وقال: في اطار تعزيز قدرات القوة الجوية، فإننا نسعى الى تحقيق هدفين هما نشر منظومات ذكية على جميع المستويات ، وخاصة على صعيد الذخائر والتطوير، والاستخدام المتزامن للطائرات المسيرة الى جانب الطائرات المقاتلة.