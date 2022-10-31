يجب إيلاء الاهتمام للدفاع السلبي في کافة المراکز والمؤسسات

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن العميد عزيز نصير زاده أکد صباح اليوم في کلمته خلال الاجتماع الوطني لمنظمة الدفاع السلبي والذي عقد في قاعة المؤتمرات التابعة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية، أکد أن الدفاع السلبي لايختص بالمراکز العسکرية فقط، وينبغي إيلاء الاهتمام جدي للدفاع السلبي في کافة المراکز والمؤسسات.

وأشار إلی الأهمية القصوی التي تتمتع بها إيران علی خارطة الاستراتيجيات العاملية، مضيفا أن إيران تتمتع بموقع جيوسياسي حساس کما إنها تقع في منطقة فريدة من نوعها ومليئة بالموارد، ماجعلها محل اهتمام اللاعبين السياسيين وقوی الاستکبار العالمي.

ومضی يقول إن ايران الإسلامية تواجه اليوم حرباً مركبةً، مؤکدا أن الحرب المسعورة ضد إيران هي نتيجة لهزائم قوی الاستکبار وفشل مشاريعهم في اليمن وافغانستان ولبنان.

وفي جانب آخر من کلمته، أشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إلی أن الاستكبار العالمي يعادي الثورة الاسلامية منذ اليوم الاول مشددا علی أن الثورة الإسلامية أحدثت تغيرات کبيرة في المعادلات الاقليمية والعالمية، وأثرت بشکل مباشر علی مصالح الغرب وقوی الاستکبار العالمي، لذلك لجأ الأعداء الى حياکة مختلف المؤامرات ضد هذه الثورة بدأ بالحرب المفروضة مرورا بالمؤامرات المتلاحقة التي انطلقت بحجج سياسية واهية.

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