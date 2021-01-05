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٠٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٧:٠٩ م

قائد القوة الجوية للجيش الايراني؛

سنقدم في المستقبل أخباراً جيدة حول معرفة الطائرات بدون طيار

سنقدم في المستقبل أخباراً جيدة حول معرفة الطائرات بدون طيار

أعلن قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد الطيار "عزيز نصير زاده" على هامش أول مناورة كبرى بالطائرات المسيرة، عن تطوير معرفة الطائرات المسيرة في هذه القوة مضيفاً: "ستكون لدينا أخبار جيدة حول هذا الامر في المستقبل القريب".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة للجيش الايراني ان قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد الطيار "عزيز نصير زاده" تحدث على هامش أول مناورة  كبرى بالطائرات المسيرة والتي جرت اليوم في سمنان، عن أحدث المعدات والإنجازات وأنظمة الطائرات المسيرة التي أنتجها الخبراء الايرانيون في الجيش مضيفاً انه تم عرض جزء من قدرات الجيش في مجال الطائرات بدون طيار بمجموعة متنوعة، بما في ذلك طائرات الاستطلاع والمراقبة والقتال.

وقال العميد نصير زاده: "إننا نولي أهمية خاصة للطائرات بدون طيار في المعارك الجوية وقد اكتسبنا معرفة جيدة جدًا في هذا المجال وسنقدم في المستقبل أخبارًا جيدة حول معرفة الطائرات بدون طيار".

/انتهى/
رمز الخبر 1910750

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