سنقدم في المستقبل أخباراً جيدة حول معرفة الطائرات بدون طيار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة للجيش الايراني ان قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد الطيار "عزيز نصير زاده" تحدث على هامش أول مناورة كبرى بالطائرات المسيرة والتي جرت اليوم في سمنان، عن أحدث المعدات والإنجازات وأنظمة الطائرات المسيرة التي أنتجها الخبراء الايرانيون في الجيش مضيفاً انه تم عرض جزء من قدرات الجيش في مجال الطائرات بدون طيار بمجموعة متنوعة، بما في ذلك طائرات الاستطلاع والمراقبة والقتال.
وقال العميد نصير زاده: "إننا نولي أهمية خاصة للطائرات بدون طيار في المعارك الجوية وقد اكتسبنا معرفة جيدة جدًا في هذا المجال وسنقدم في المستقبل أخبارًا جيدة حول معرفة الطائرات بدون طيار".
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