سنقدم في المستقبل أخباراً جيدة حول معرفة الطائرات بدون طيار

أعلن قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد الطيار "عزيز نصير زاده" على هامش أول مناورة كبرى بالطائرات المسيرة، عن تطوير معرفة الطائرات المسيرة في هذه القوة مضيفاً: "ستكون لدينا أخبار جيدة حول هذا الامر في المستقبل القريب".