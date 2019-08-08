  1. السياسة
٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٢

الخارجية الايرانية تدين الاجراءات البحرينية المعادية لطهران

الخارجية الايرانية تدين الاجراءات البحرينية المعادية لطهران

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان طهران ترحب بأي تغيير في مواقف دول الجوار للتعاطي مع ايران من اجل تكريس أمن المنطقة .

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ادان اجراءات الحكومة البحرينية المعادية لايران واحتضانها للاجتماعات المشبوهة والتحريضية واضاف: احتضان الحكومة البحرينية لاجتماع حول امن الملاحة البحرية يصب باتجاه المساس باستقرار وأمن المنطقة .

وتابع قائلا: ان احتضان الحكومة البحرينية للاجتماعات المشبوهة من شأنه ان يوفر ارضية التدخل للقوات الاجنبية والكيان الصهيوني داعيا المسؤولين البحرينيين لايقاف التحركات والاجراءات غير الحكيمة والاضطلاع بدور بناء .

واعتبر أمن دول المنطقة كل لا يتجزأ مضيفا: لا يمكن ان يتمتع البعض بالأمن مقابل حرمان الآخرين منه. /انتهى/. 

رمز الخبر 1896955

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