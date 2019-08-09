"أنصار الله" اليمنية تعلن عن استشهاد شقيق عبد الملك الحوثي

ونعت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، الشهيد إبراهيم بدرالدين الحوثي الذي اغتالته أيادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي.

وأكدت الوزارة في بيان وصل "المسيرة نت" نسخة منه أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي

وذكر البيان أن "الشهيد كان من خيرة رجال الوطن مجاهدا جسورا سخر حياته في سبيل الله دفاعا عن العقيدة والوطن، حتى ارتقت روحه الطاهرة شهيدا ونال المقام الذي يستحقه مع الأنبياء والصديقين والشهداء.

وتقدمت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأصدق العزاء والمواساة لقائد الثورة السيد المجاهد عبد الملك بدرالدين الحوثي حفظه الله، ولكافة آل الحوثي وللشعب اليمني الصامد./انتهى/