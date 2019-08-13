سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها السعودي

وأكد مصدر في سلاح الجو المسير اليمني، أن طائرات قاصف 2 k أصابت أهدافها المرصودة في المطار بدقة.

وكان سلاح الجو المسير، قد نفذ أمس الأول – 11 أغسطس - عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2kاستهدف رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط عسير.

وصعد سلاح الجو المسير خلال الأشهر الأخيرة من هجماته داخل العمق السعودي ردا على استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني، والتي كان أخرها جريمة العدوان بحق أسرة كاملة في مستبأ حجة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.