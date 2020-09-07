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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٢ ص

اهداف عسكرية سعودية في مطار أبها تحت مرمی السلاح الجو الیمني المسیر

اهداف عسكرية سعودية في مطار أبها تحت مرمی السلاح الجو الیمني المسیر

أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع أن”سلاح الجو نفذ بعدد من الطائرات المسيرة هجوما واسعا على مواقع عسكرية وأهداف حساسة في مطار أبها الدولي جنوب المملكة السعودية”.

واضاف متحدث القوات المسلحة في بيان مقتضب أن”العملية طالت مواقع عسكرية في مطار أبها ، وحققت اصابات دقيقة”.
واضعا العملية في سياق الرد على التصعيد الجوي المتواصل واستمرار العدوان والحصار على اليمن.

المصدر:المسيرة

رمز الخبر 1907368

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