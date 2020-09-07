اهداف عسكرية سعودية في مطار أبها تحت مرمی السلاح الجو الیمني المسیر

واضاف متحدث القوات المسلحة في بيان مقتضب أن”العملية طالت مواقع عسكرية في مطار أبها ، وحققت اصابات دقيقة”.

واضعا العملية في سياق الرد على التصعيد الجوي المتواصل واستمرار العدوان والحصار على اليمن.

المصدر:المسيرة