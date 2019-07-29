"المقاومة اليمنية" تعطل الملاحة في مطار "أبها" السعودي بعد هجوم بطائرات مسيرة

وافادت "وكالة مهر للانباء" نقلا عن"سبوتنيك"أنه، أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ، العميد "يحيى سريع"، في بيان على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، بأن "سلاح الجو المسير نفذ بعدد من طائرات "قاصف كي2" عملية هجومية واسعة استهدفت مواقع هامة في مطار "أبها الدولي" في قطاع عسير جنوب غربي السعودية، ما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وذكر "سريع" أن العملية جاءت ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت 15 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية.

وكانت المقاومة أعلنت فجر الأحد، شن عدد من طائرات "قاصف كي2" عمليتين هجوميتين على غرف التحكم والسيطرة لطائرات مسيرة ومرابضها في مطار نجران جنوب غربي السعودية. /انتهى/