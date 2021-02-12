صنعاء تعلن استهداف مطار أبها السعودي بـ3 مسيّرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب سريع على "تويتر": "تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من استهداف مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، بثلاث طائرات مسيرة نوع (قاصف 2K )، وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف: "توزعت عمليات الاستهداف خلال ساعات متفرقة من يومنا هذا الجمعة، ويأتي هذا الاستهداف في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا".

تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من إستهداف مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت يوم أمس الخميس، صاروخا باليستيا من طراز جديد لم يُكشف عنه بعد، مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.

كما شن سلاح الجو المسير يوم أمس الأول، عملية هجومية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2K، محققا إصابة دقيقة./انتهى/