كمالوندي يكشف عن نسبة اليورانيوم المخصب في إيران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، على هامش مراسم وضع حجر الأساس لمشروع انشاء المركز الوطني لابحاث فصل وتطوير استخدامات النظائر المستقرة، بمنشأة فوردو النووية أضاف كمالوندي، "كما صرح رئيس الجمهورية، ليس لدينا أي التزام بالنسبة لعدم توفير ما يزيد عن 130 طنا من الماء الثقيل، ومن الجهة الاخرى لدينا الاذن في ان لا نخسر الاسواق المتنوعة التي حصلنا عليها حتى الآن".

واضاف، "رغم ان كمية الماء الثقيل التي نمتلكها ليست كبيرة، الا ان اسواقنا متنوعة وتشمل الدول الاوروبية وغير الاوروبية"؛ منوها الى ان ايران لا تصدر اليوم الماء الثقيل فحسب، بل انها تصدر منتجات أخرى عالية التطور كالأوكسيجين-18./انتهى/