بوتين يبحث مع أمير قطر ضمان الأمن والاستقرار في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن روسيا اليوم أن الكرملين نشر على موقعه الرسمي اليوم الخميس أن مكالمة أجريت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني بمبادرة من الأخير، بحثا فيها الجانبان القضايا المتعلقة بضمان الأمن والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي والمسائل المتعلقة بتطوير التعاون بين موسكو والدوحة في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى المجال الثقافي والإنساني.

كما تناولت المكالمة جدول الاتصالات الثنائية بين الطرفين، حسب بيان الكرملين.

وسبق أن عرضت موسكو على المجتمع الدولي مبادرة مؤلفة من خمسة بنود لإنشاء نظام الأمن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي. /انتهى/.