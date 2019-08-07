سنائي يبحث وبوغدانوف الاوضاع الراهنة في منطقة الخليج الفارسي

واستعرض الجانبين الايراني والروسي في لقائهما مبادرة روسيا بشأن (مفهوم) الامن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي.

الى ذلك، اثنى السفير الايراني في موسكو على موقف روسيا في التنديد بالحظر المفروض من جانب امريكا على وزير الخارجية محمد جواد ظريف./انتهى/