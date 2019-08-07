سنائي يبحث وبوغدانوف الاوضاع الراهنة في منطقة الخليج الفارسي

واستعرض الجانبين الايراني والروسي في لقائهما مبادرة روسيا بشأن (مفهوم) الامن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي.
الى ذلك، اثنى السفير الايراني في موسكو على موقف روسيا في التنديد بالحظر المفروض من جانب امريكا على وزير الخارجية محمد جواد ظريف./انتهى/
التقى سفير الجمهورية الاسلامية المفوض لدى روسيا "مهدي سنائي"، بمبعوث الرئيس الروسي الخاص الى الشرق الاوسط "ميخائيل بوغدانوف"، وناقش الجانبان الظروف والتطورات الراهنة في منطقة الخليج الفارسي واليمن وليبيا وفلسطين والبنان.
واستعرض الجانبين الايراني والروسي في لقائهما مبادرة روسيا بشأن (مفهوم) الامن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي.
رمز الخبر 1896951
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