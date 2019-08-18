منظمة الصناعة البحرية تؤمن معدات مصائد الأسماك في البلاد

وأفادت وكالة مهر للانباء أن رستكاري قال في لقاء جمعه برئيس منظمة الثروة السمكية في الجمهورية الاسلامية الايرانية "نبي الله خون ميرزايي" وفي إشارة منه إلى إنجازات منظمة الصناعة البحرية في ما يتعلق بتأمين المعدات والتجهيزات البحرية: ان منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع، بصدد تحقيق أهداف الإقتصاد المقاوم، وتسعى إلى الإستغناء عن الصناعات الخارجية وذلك بالإتكاء على الطاقات والإمكانات والصناعات المحلية من اجل إنتاج المعدات اللازمة وتقديمها لمن يحتاجها من المنظمات الداخلية كمنظمة الثروة السمكية. /انتهى/