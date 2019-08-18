ظريف: اجرينا محادثات جيدة في الكويت حول "معاهدة عدم الاعتداء"

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول زيارته الى الكويت: لقد اجرينا محادثات جيدة مع ولي العهد "الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح" ووزير الخارجية "الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح".

وتمنى وزير الخارجية الايراني الشفاء العاجل لامير الكويت واضاف: لقد تم التاكيد في هذه اللقاءات على مقترح ايران حول الحوارات الاقليمية ومعاهدة "عدم الاعتداء" التي تعد ورقة رابحة ازاء الاتكاء على اللاعبين الاجانب.

وتابع ظريف: بعد عودة قصيرة الى طهران لتقديم تقرير الى رئيس الجمهورية، ساتوجه عصرا الى الدول الاسكندنافية.