  1. السياسة
١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٨:٢٦

ظريف: اجرينا محادثات جيدة في الكويت حول "معاهدة عدم الاعتداء"

ظريف: اجرينا محادثات جيدة في الكويت حول "معاهدة عدم الاعتداء"

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اجراء محادثات جيدة مع المسؤولين في الكويت حول "معاهدة عدم الاعتداء".

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول زيارته الى الكويت: لقد اجرينا محادثات جيدة مع ولي العهد "الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح" ووزير الخارجية "الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح".

وتمنى وزير الخارجية الايراني الشفاء العاجل لامير الكويت واضاف: لقد تم التاكيد في هذه اللقاءات على مقترح ايران حول الحوارات الاقليمية ومعاهدة "عدم الاعتداء" التي تعد ورقة رابحة ازاء الاتكاء على اللاعبين الاجانب.

وتابع ظريف: بعد عودة قصيرة الى طهران لتقديم تقرير الى رئيس الجمهورية، ساتوجه عصرا الى الدول الاسكندنافية.

رمز الخبر 1897205

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