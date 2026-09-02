الحرس الثوري: عدد كبير من القوات الأميركية لاقوا حتفهم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أصدرت بياناً رقم 4، أعلنت فيه أن ثكنة مشاة البحرية الأميركية في الأردن، والمعروفة باسم معسكر تبتين، تعرضت لقصف صاروخي باليستي، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من الجنود الأميركيين.

وجاء نص البيان كالتالي:

"بسم الله قاصم الجبارين؛ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين"

أيها الشعب البطل والثائر لإيران الإسلامية،

إن الجيش الأميركي الإرهابي والمنهزم، العاجز عن المواجهة المباشرة مع مقاتلي الإسلام، شن هجوماً وحشياً على منزل سكني في سيريك، حيث كان يقام حفل زفاف شابين، وأراق دماءهم، وأعاد بإستشهاد وإصابة نحو خمسين من أعزائنا، ذكرى وحشية مدرسة ميناب وملعب لامرد.

وفي هذا الهجوم الإجرامي، كشف النظام الأميركي القاتل للأطفال مرة أخرى عن عمق حقدهم وعدائهم للشعب الإيراني، بإستشهاد العديد من الأشخاص بينهم طفل.

ورداً على هذا العمل الوحشي، شن مقاتلو القوة الجوفضائية للحرس الثوري، في الموجة الثانية من عملية عقاب المعتدي، تحت الرمز المقدس يا رسول الله، هجوماً صاروخياً باليستياً عنيفاً على ثكنة مشاة البحرية الأميركية في الأردن، والمعروفة باسم معسكر تيتين، الواقع على سواحل خليج العقبة، وأسفر ذلك عن مقتل عدد كبير من الجنود الأميركيين، وتدمير عدة منشآت مهمة ومروحيات هجومية للعدو.

وتستمر العمليات الانتقامية لقوات الإسلام.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم."