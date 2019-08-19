عراقجي: أمريكا ليست طرفا موثوقا من أجل إجراء مفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي التقى في وفد من كوريا الشمالية وهنأ الشعب والحكومة الكورية الشمالية على انتخاب كيم جونغ اون رئيسا للبلاد.

ووأشار عراقجي إلى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول المستقلة كإيران كوريا الشمالية وقال إن الأداة الرئيسية التي تنتهجها واشنطن في التعامل مع الدول المستقلة كايران وكوريا الشمالية هي العقوبات الاقتصادية لكن ورغم مرور عشرات السنين على هذه السياسة إلا أنها لم تؤثر على إرادة شعبي البلدين.

وأضاف عراقجي: لقد أظهرت واشنطن بعد خروجها من الاتفاق النووي والمحادثات مع كوريا الشمالية أنها طرفا لا يمكن الوثوق به من أجل اجراء محادثات، مشيرا الى قيامها بفرض عقوبات على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والذي اعتبره عملا مغايرا للقوانين والاعراف الدولية.

وأكد عراقجي رغبة ايران في تعزيز علاقاتها مع كوريا الشمالية وتوثيق التعاون السياسي بين البلدين في كافة المجالات./انتهى/