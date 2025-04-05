ترامب يكبد سوق الأسهم الأميركية خسائر ضخمة منذ تنصيبه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً حاداً منذ تولّي الرئيس دونالد ترامب منصبه لولاية ثانية. وخسر سوق الأسهم الأميركية 9.6 تريليونات دولار من قيمته منذ يوم تنصيب ترامب لولاية ثانية في 17 كانون الثاني/يناير الفائت، بحسب بيانات من "FactSet" و"Dow Jones Market Data".

وجاء جزء كبير من هذه الخسائر، حيث تمّ محو 5 تريليونات دولار، خلال اليومين الماضيين فقط، لتكون أكبر خسارة مسجّلة ليومين في تاريخ السوق.

وتفاقمت خسائر مؤشرات الأسهم الرئيسية في التعاملات المبكرة، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر "داو جونز"، بأكثر من 1200 نقطة في التداولات الأخيرة، ليصل إجمالي خسائره إلى ما يقارب من 3000 نقطة، منذ افتتاح السوق يوم الخميس.

كما سجّل مؤشر "S&P 500"، تراجعاً بنسبة 3.6%، بينما انخفض مؤشر "ناسداك" المركّب بنسبة 3.8%، مقترباً من الدخول في منطقة السوق الهابطة.

وشهد مؤشّر "راسل" 2000 انخفاضاً بنسبة 4.1% إضافية، ليصبح أوّل مؤشر رئيسي يدخل المنطقة الهابطة يوم الخميس.

وتستمر الأسواق الأميركية في مواجهة تدهور مستمر وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.

/انتهى/