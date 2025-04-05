وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلن مستشار رئيس منظمة الترويج التجاري الايرانية للشؤون الدولية "مير هادي سيدي"، عن زيادة بواقع 2.2 في مجال التعامل التجاري بين ايران ومنظمة اوراسيا للتعاون الاقتصادي؛ وذلك في غضون السنوات الاربع، منذ تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية بين الجانبين.

وفي تصريح له اليوم السبت، نوه سيدي بالمباحثات الجارية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الاعضاء بمنظمة اوراسيا، من اجل تسهيل عمليات الشحن والنقل عبر الممرات التجارية؛ وتاكيد الجانبين على هذا الامر.

كما لفت هذا المسؤول الى ضرورة تعزيز البنى التحتية الايرانية ذات الصلة بالتجارة الحرة مع دول اوراسيا؛ مبينا انه بتوفير الارضية لتوسيع التعامل التجاري بين الجانبين، يجب الانتقال الى مرحلة تعزيز البنى التحتية اللازمة ورصد الاستثمارات ذات الصلة ايضا.