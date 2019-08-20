ظريف يلتقي رئيس الوزراء السويدي الاسبق

واستقبل ظريف في مقر اقامته في استوكهولم قبل ساعة رئيس الوزراء السويد الاسبق كارل بيلدت الذي يعد من الشخصيات المؤثرة في اوروبا وجرى خلال اللقاء تناول قضايا الساعة الساخنة .

وكان ظريف قد تباحث في وقت سابق اليوم مع نظيرته السويدية ماركوت فالستروم في استوكهولم حول ضرورة الاسراع في تنفيذ اينستكس والامن في الخليج الفارسي والاوضاع في اليمن وافغانستان .

ومن المقرر ان يلتقي ظريف، خلال زيارته للسويد رئيس البرلمان السويدي نورلين ورئيس الوزراء في هذا البلد استيفان لوفن كما سيلتقي بعض الشخصيات الاقتصادية والسياسية في هذا البلد.

ويشار الى أن جولة ظريف الاوروبية تشمل فنلندا والسويد والنرويج وفرنسا والتي بدأت بعد زيارته للكويت.

ويعتزم ظريف ايضا القيام بجولة آسيوية تشمل الصين واليابان في اطار النشاطات الدبلوماسية التي تقوم بها طهران.