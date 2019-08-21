عبداللهيان: اسلوب التطرف لدى واشنطن يعزز نمو الارهاب في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية أمير حسين عبداللهيان استقبل اليوم الاربعاء السفير الروسي في طهران لوان جاكريان.

وبالاشارة الى التعاون المشترك الايراني الروسي في مختلف الأصعدة البرلمانية والسياسية والاقتصادية اعتبر عبداللهيان أن العلاقات البرلمانية بين طهران وموسكو تعد نموذجا مثاليا لتعزيز العلاقات في كافة المجالات.

ووصف عبداللهيان العلاقات البرلمانية والسياسية بين ايران وروسيا بالممتازة، مضيفا: نظرا الى الطاقات الموجودة لدى كل من البلدين، يجب أن يتم توسيع وتمتين الأواصر بين البلدين اقتصاديا وثقافيا.

ونوه المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية الى الاجراءات الامريكية المناهضة للعرف الدولي قائلا: الولايات المتحدة لا تكف عن اجراءاتها المستفزة والتدخل في شؤون الدول في المنطقة، واسلوب التطرف لدى البيت الابيض يعد حافزا لنمو الارهاب والتطرف في العالم.

ورحب السفير الروسي بدوره بتوسيع العلاقات بين ايران وروسيا قائلا: ان الزيارات السياسية التي يجريها مسؤولو البلدين تؤدي الى تعزيز التعاون والتعامل بين طهران وموسكو.

وتطرق الجانبان اثناء هذه المحادثات الى قضايا اخرى كالحرب في اليمن والازمة في اقليم كشمير، مؤكدين على ضرورة حل هذه الازمة سياسيا وعبر الحوار./انتهى/.