تطوير التعاون في مختلف المجالات يلعب دورا هاما في تأمين مصالح طهران وموسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الروسي في طهران، لوان جاكاريان، بمستشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين أمير عبداللهيان.

وفي إشارة إلى العلاقات الاستراتيجية والوثيقة بين ايران وروسيا الاتحادية، قال أمير عبد اللهيان: "تطوير واستمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وعلى المستويات الثنائية والإقليمية والدولية بما في ذلك المساعدة على إعادة السلام والاستقرار في المنطقة من اهم اهداف البلدين".

واستعرض العلاقات البرلمانية بين البلدين وشرح آخر تطورات المفوضية البرلمانية العليا المشتركة بين البلدين، وأكد استعداد مجلس الشورى الإسلامي لعقد الجولة الثالثة من المحادثات البرلمانية في طهران.

ومكن جانبه قال السفير الروسي في طهران: "التفاعلات الودية بين البلدين في مختلف المجالات تلعب دورا هاما في تأمين مصالح طهران وموسكو"./انتهى/