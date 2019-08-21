المعادلات العسكرية والسياسية في المنطقة تخضع لتأثير القوات المسلحة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية أصدر اليوم الاربعاء بيانا بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية المصادف 21 آب/اغسطس جاء فيه انه وخلال العقود الاربعة الماضية تمكنت القوات المسلحة بتصميم وتنفيذ معداتها العسكرية فهي اليوم باتت قادرة على ردع التهديدات ووصلت إلى نقطة التأثير على المعادلات العسكرية والسياسية في المنطقة.

واضاف البيان أن الجيش نموذج لاعتماد البلاد على قواها الشابة في تصميم وتنفيذ جميع ما تحتاجه القوات المسلحة من معدات دفاعية وياتي ذلك في ظل تدابير مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني الراحل و ارشادات قائد الثورة الامام الخامنئي (مدظله العالي) .

واكد البيان ان القوات المسلحة لطالما تعرضت لعقوبات ظالمة ولكن بفضل الله و جهد ومثابرة الشباب المؤمن فهي اليوم تقوم بتصنيع جميع ماتحتاجه في الدفاع عن اراضيها و تمتاز بقوة ردع فائقة في مواجهة جميع تهديدات العدو وهي وصلت إلى نقطة التأثير على المعادلات العسكرية والسياسية للمنطقة.

وبین البیان ان جیش الجمهورية الاسلامية وفي الخطوة الثانية للثورة بات اليوم يعتمد على جهد ومثابرة شبابه في مجال الصناعات الدفاعية فهو اليوم يكسر جميع السدود والموانع من امامه للوصول الى اهدافه كما فعلها ابان الحرب المفروضة على ايران من جانب نظام البعث الصدامي خلال 1980-1988./انتهى/.