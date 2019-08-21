قائد الثورة يحث المسؤولين على الاهتمام بالانتاج الداخلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي استقبل مسؤولي البلاد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية حسن روحاني بمناسبة أسبوع الحكومة والذكرى السنوية لاستشهاد رجائي وباهنر.

يشار الى ان اسبوع الحكومة الايرانية يبدأ يوم 24 آب/ اغسطس والذي استشهد فيه الرئيس الايراني الاسبق محمد علي رجائي ورئيس وزراءه محمد جواد باهنر بتفجير ارهابي في مكتب رئاسة الجمهورية بطهران عام 1981.

وأكد قائد الثورة الإسلامية في هذا اللقاء فشل الأعداء في تحقيق طموحاتهم تجاه الجمهورية الاسلامية.

وتابع آية الله خامنئي: أميركا وأوروبا والاتحاد السوفييتي السابق بذلت ما بوسعها خلال 40 عاما لكنها لم تستطع ايقاف عجلة تطورنا.

وأکد آية الله خامنئي أن الأوضاع الراهنة في إقليم كشمير هي نتيجة الإجراءات الخبيثة لبريطانيا قبل خروجها من شبه القارة الهندية./يتبع/