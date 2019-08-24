ايران ستشارك بالمعرض الدولي للمستلزمات الطبية في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن معاونية العلوم والتكنولوجيا لدى مكتب رئاسة الجمهورية، أن بغداد ستستضيف المعرض الدولي للمستلزمات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية من الثاني لغاية الرابع من ايلول/سبتامبر.

ويقدم هذا المعرض فرصة المشاركة لكافة الدول والشركات المعرفية ويستعرض اخر الانجازات والتقنيات الحديثة في مجال الطب والصحة والبيئة ويعتبر ثاني حدث رسمي في افاق العراق المستقبلية والحقيقية للصحة والاستثمار في هذا المجال.

وتعتمد البرامج الحكومية في العراق على فرص الاستثمار بين قطاعي الخاص والعام وفتح ابواب الاسواق الدولية.

ويمكن القول ان الغاية من تشكيل هذا المعرض هو تسهيل نمط مشاركة الشركات الخاصة والعامة لتوفير متطلبات العراق في مجال المستلزمات الطبية والصحية والادوية وتعزير وتطوير قطاع الصحة في العراق.

وستشارك ايران في هذا المعرض عبر جناح خاص لها الذي يقام بالتعاون مع مركز العلاقات الدولية لدى معاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة الايرانية./انتهى/