محافظ "خراسان الرضوية": لدينا استعداد لتعميق العلاقات مع تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محافظ محافظة خراسان الرضوية "علي رضا رزم حسيني" قال في اجتماع صباح اليوم الأحد مع سفير تركمانستان في إيران أحمد قربانوف: "نحن مستعدون للتعاون لتطوير العلاقات الاقتصادية في قطاعي الاستثمار والتجارة".

وأضاف: خراسان الرضوية لديها إمكانات كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع محافظات تركمانستان بسبب استضافتها السنوية لـ 30 مليون زائر وسائح محلي وأجنبي ونرحب بأي عمل في هذا الاتجاه.

بدوره أعرب سفير تركمانستان في إيران عن سعادته لزيارة مدينة مشهد شمال شرق إيران، وقال " نحن لدينا رغبة شديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وأضاف أن هناك العديد من النقاط المشتركة بين تركمانستان وإيران، والتي يمكن استخدامها لتطوير العلاقات الاقتصادية./انتهى/