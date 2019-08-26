سنزود الغواصات الحربية بمنظومات المضادات الجوية

وافادت وكالة مهر للانباء، أن قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال "حسين خانزادي" صرح خلال زيارة له لمعرض الصناعات الدفاعية، ومنظومة "باور373" وفي إشارة منه إلى التطور الملحوظ في الصناعات الدفاعية والتي حصلت ببركة الثورة الإسلامية والقوة العاملة لدينا: بحمد الله وبالإستعانة باليد العاملة في البلاد تمكنت الصناعات الدفاعية من توفير حاجيات الجيش الإيراني.

وتعليقاً منه على المنظومات الصاروخية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى قال: وصلنى إلى مرحلة جيدة فيما يتعلق بالقوة الدفاعية، وإن شاء الله من أجل زيادة قوة الردع سوف نزود الغواصات البحرية بمنظومات المضادات الجوية./انتهى/