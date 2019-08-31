أمير عبد اللهيان: وزير خارجية البحرين بات الناطق الرسمي للكیان الإسرائيلي اللقیط

وقال عبد اللهيان عبر تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر"، يوم الجمعة، إن "وزير خارجية البحرين الذي بات الناطق الرسمي للكیان اللقیط وفي إجراء مخزٍ، أعلن دعمه للعدوان العسكري الصهيوني على 4 دول عربية هي العراق ولبنان واليمن وسوريا".

وتابع ان آل خليفة باتوا بعيدين جداً عن شعب البحرين لدرجة أنهم ركبوا سفينة «إسرائيل» الغاصبة والمهزومة.

وأرفق عبد اللهيان تغريدته بصورة عاهل البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب العلمين البحريني والإسرائيلي.

وكان وزير خارجية البحرين قد اعتبر اعتداءات الكيان الإسرائيلي في سوريا ولبنان والعراق، "دفاعا عن النفس"، متهما إيران بإعلان حرب./انتهى/