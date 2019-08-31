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٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٩

انطلاق منتدى الحوار العربي الايراني باستضافة وكالة مهر للأنياء

انطلاق منتدى الحوار العربي الايراني باستضافة وكالة مهر للأنياء

بدأت الجلسة الاولى من سلسلة جلسات الحوار العربي الإيراني باستضافة وكالة مهر للأنباء وبمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الجلسة الاولى أن الجلسة الأولى من سلسلة جلسات الحوار العربي الإيراني أستهلت صباح اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت طهران في مقر وكالة مهر للأنباء وبمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

ويشارك في هذه الجلسة المساعد في شؤون الصحف والإعلام بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي "خدادي" والدكتور "حميد رضا دهقاني بوده" المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب عدد من المسؤولين، وسوف يجيبون على أسئلة الصحفيين وآراء عدد من ممثلي وسائل الإعلام العربية حول التطورات في المنطقة.

العنوان: طهران، شارع "استاد نجات اللهي"، زقاق"بيمه"، الرقم 18، وكالة مهر للأنباء، الطابق الأول، قاعة المؤتمرات./انتهى/

رمز الخبر 1897498

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