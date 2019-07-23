عبد اللهيان: البحرين ستبقى ونظام آل خليفة يغرق بسرعة

وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر، قال عبد اللهيان "عندما كنت سفيراً لإيران لدى البحرين، قال لي وزير الخارجية الشيخ خالد، یوماً، بقلق ، : "يُتوقع أن تكون البحرين تماماً تحت الماء خلال المائة عام القادمة. أعتقد أن البحرين ستبقى، لكن نظام آل خليفة، الذي حوّل هذا البلد إلى مختبر للسياسات الصهيونية القذرة، هو الذي يغرق بسرعة".