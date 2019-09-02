  1. السياسة
٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩

إعتراف الكيان الصهيوني بإصابة عناصره خلال عملية الأمس

إعتراف الكيان الصهيوني بإصابة عناصره خلال عملية الأمس

نشر إعلام الكيان الصهيوني صوراً تظهر المصابين خلال عملية الإنتقام التي نفذتها كتيبة الشهيدين ياسر ضاهر وحسن زبيب في منطقة أفيفيم قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العهد أن إعلام الكيان الصهيوني نشر صوراً تظهر المصابين جراء عملية حزب الله التي استهدفت ناقلة للجند على الحدود.

واظهرت الصور بوضوح العناصر المصابة الذين نُقِلوا إلى مستشفى رامبام الواقعة في حيفا. 

هذا وقد صرح حزب الله أن مجموعة الشهيدين ياسر زبيب وحسين ضاهر إنتقمت لدماء شهدائها، واستهدفت الية عسكرية للكيان الصهيوني شمال فلسطين المحتلة.

وجاء بالتصريح أن كل من كان في الآلية قتل أو جرح، إلى أن إعلام الكيان نفى في البداية وجود قتلى أو جرحى ولكن سرعان ما سحب نفيه وصرح عن بعض المجروحين. /انتهى/

رمز الخبر 1897569

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