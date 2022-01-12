استشهاد مسن فلسطيني جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان شهود عيان صرّحوا بأن المسن الفلسطيني البالغ من العمر 80 عاما من قرية جلجليا بشمال رام الله، تعرض للاعتداء من قبل جنود الاحتلال، وتم ربطه بالكلبشات وإغلاق عينيه، ثم انسحب الجنود بسرعة وتركوه ملقى على الأرض، وفارق الحياة بعد ذلك الاعتداء.

وتضاف هذه الجريمة البشعة إلى سجل جرائم الاحتلال الوحشي، مُدّعي الديمقراطية والحرية.

وفي سياق متصل يستمر الاحتلال بسياسة تهجير الفلسطينيين وبناء المستوطنات الصهيونية ضارباً بعرض الحائط القوانين والاتفاقات الدولية بهذا الشأن.

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