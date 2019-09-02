قائد حركة انصار الله يبارك للمقاومة اللبنانية عملية الرد على الإعتداء الإسرائيلي

وقال السيد عبدالملك الحوثي في ثاني محاضراته بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، اليوم الإثنين،" حزب الله هم من حفظوا ماء وجه الأمة في الصراع مع العدو الإسرائيلي وهم في تاريخهم الجهادي العظيم صنعوا المعادلة التي تجسد العزة وتستعيد الكرامة".

وأضاف " حزب الله والمقاومة الفلسطينية هم رأس الحربة للأمة في مواجهة التهديد الإسرائيلي وهم السياج الفولاذي الذي يحمي الأمة."

وأكد أنه لولا قوة المقاومة في لبنان وفلسطين لكان الواقع مختلفًا كليًا ولكانت إسرائيل استباحت الأمة في كل بلدانها، مشيرا إلى أن وجود المقاومة في فلسطين ولبنان قلص التهديد الإسرائيلي، ويجب أن تعرف الأمة كلها قيمة هذه المقاومة.

المصدر: المسيرة نت