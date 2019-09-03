صواريخ المقاومة اليمنية تزور مطار نجران السعودي مجدداً

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلاً "المركز الإعلامي لأنصار الله" أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" قال: كانت الإصابة مباشرة بفضل الله وقد تسببت العملية فى تعطل الملاحه الجوية فى المطار.

ويأتي هذا الاستهداف رداً على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المتواصلة التى بلغت خلال الساعات الماضية 52 غارة جوية.

واضاف ان عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

واردف اتخذنا كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين. /انتهى/