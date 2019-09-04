  1. السياسة
٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٢٠:٥٢

نتنياهو: تفاصيل صفقة ترامب ستعلن بعد انتخابات الكنيست

نتنياهو: تفاصيل صفقة ترامب ستعلن بعد انتخابات الكنيست

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الإدارة الأمريكية ستكشف تفاصيل خطتها في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" بعد انتخابات الكنيست المقبلة.

وهاجم نتنياهو أمس الثلاثاء، أثناء تجمع انتخابي لحزبه "الليكود" في مدينة كريات آتا شمال "إسرائيل" خصومه السياسيين لمواقفهم إزاء إيران وعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، متسائلا أمام مناصريه: "من هو الشخص الذي تريدونه أن يخوض المفاوضات بشأن "صفقة القرن" الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي ستأتي قريبا، فور الانتخابات؟"

ولم يحدد نتنياهو موعدا محددا للإعلان عن "صفقة ترامب".

واضطرت الإدارة الأمريكية أكثر من مرة إلى مراجعة خططها بشأن توقيت الإعلان عن "صفقة ترامب" بسبب الوضع السياسي المعقد في "إسرائيل"، حيث فشل نتنياهو، بعد تحقيق "الليكود" فوزا هشا في انتخابات أبريل الماضي، في تشكيل تحالف حاكم، ما دفع البلاد إلى انتخابات جديدة ستجرى في 17 سبتمبر الجاري.

رمز الخبر 1897654

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